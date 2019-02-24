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Полезное | Билан слег в больницу после выступления со сломанной ногой

24.02.2019|12:22
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Дима Билан перестал геройствовать и обратился за помощью к медикам. Поп-исполнитель отработал трехчасовой концерт с двойным переломом.

Дима Билан лег в больницу на серьезную операцию. Снимок из палаты он опубликовал в сторис своем Instagram. Днем ранее певец рассказал своим подписчикам, что получил серьезную травму – двойной перелом, но отменять концерт не собирается – три часа он честно отработал на питерской сцене.

"И это не геройство! Не могу больше писать, устал, но невероятно счастлив! Тур #планетабилан в силе! Буду держать вас в курсе! Отчёт за мной! Спасибо за силу, которую вы мне дали сегодня – это было НЕЧТО!", – написал Билан.

Поклонники в комментариях бурно восторгаются поступком артиста. Фанаты, бывшие на концерте, пишут, что со стороны могло показаться, что никаких травм у Димы Билана и нет. И по энергетике концерт нисколько не уступал обычным выступлениям музыканта.

"С переломом ноги в двух местах он зажег Ледовый, он нереальный", – пишут поклонники. Поступок Билана они называют героическим.

Позже певец сообщил, что ему предстоит операция – в ногу должны вставить пластину. Врачи настаивали на немедленном лечении – однако Билан отложил процедуру, чтобы не огорчить поклонников. Потрясенные концертом зрители желают Билану скорейшего выздоровления.

Источник — dni.ru
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