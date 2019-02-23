23.02.2019 | 11:14

Слухи о том, что певец Шура страдает от алкоголизма, беспочвенны. По мнению таролога, артист переосмыслил свою жизнь и даже собирается посвятить себя борьбе с онкологией.

«Я не вижу никакой зависимости или тем более запоя. Все пагубные привычки остались позади. Пройдя сложный путь и лечение онкологии, Александр пересмотрел свою жизненную позицию. Наоборот, сейчас у него яркий этап духовного развития. Теперь он иначе смотрит и на себя, и на окружающих его людей», – заявила «Дни.ру» ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Предсказательница уверена, что скоро мы увидим Шуру в новом качестве. «Он активно ищет новые пути для своей реализации, в том числе и в благотворительности. Впереди много концертов, встречи с полезными людьми.

Возможно, артист откроет сообщество для помощи онкологическим больным. И это хорошо, так как в жизни он очень много накуролесил. Ему нужно нарабатывать плюсы в карму», - говорит таролог.

А вообще карты показали Шуру добрым и светлым человеком. Таких, кстати, часто используют непорядочные люди. «Ему нужно обращаться к Богу, и тогда он не пропадет», – посоветовала Абравитова.