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Полезное | Сергей Бондарчук все чаще появляется с новой спутницей

23.02.2019|11:05
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Сергея Бондарчука часто видят в компании Нино Нинидзе. Встречи с коллегой Татианы Бондарчук могут носить рабочий характер, хотя некоторые считают, наблюдают за развитием нового романа.

Сергей и Татиана Бондарчук готовятся к разводу. Об этом стало известно в начале года. Супруги уже некоторое время не живут вместе и готовят документы для процесса. Причину разрыва отношений наследник знаменитой актерской династии не называл.

Татиана Мамиашвили и Сергей Бондарчук официально оформили отношения в 2012 году. Первое время супруги вели очень активную светскую жизнь, часто появлялись на различных мероприятиях. Однако вскоре Тата перестала носить обручальное кольцо.

На днях появились слухи о новом романе Бондарчука. Его в последнее время часто видят в компании Нино Нинидзе. Это коллега Татианы по проекту «Кинотест. Дети». Возможно, Сергей и Нино общаются по работе. Но слишком частые встречи наводят на мысль о романтических отношениях.

Нино Нинидзе, как известно, состоит в счастливом браке с режиссером Кириллом Плетневым. Активно работая в проекте «Кинотест», она успевает заботиться о сыне Сандрике. А у Сергея и Татианы Бондарчук – двое детей.

Тем не менее, Сергей Бондарчук и Нино Нинидзе были замечены недавно в развлекательном клубе в Столешниковом переулке. А позже Бондарчука со спутницей застали за милой беседой в одном из столичных ресторанов, пишет StarHit.

Источник — dni.ru
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