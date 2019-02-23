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Полезное | Пелагея: «Видимся с мужем все меньше и меньше»

23.02.2019|11:25
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Певица Пелагея обратилась к мужу, хоккеисту Ивану Телегину. Популярная исполнительница, звезда шоу «Голос» призналась, что редко видится с супругом, и обратилась к нему с неожиданной просьбой.

В Сети распространяется отрывок из передачи, в котором дает интервью хоккеист Иван Телегин. В разговоре с репортерами спортсмен откровенно рассказал о личной жизни. Так, он сообщил, что познакомился с Пелагеей в общей компании, причем не сразу узнал популярную артистку. Вернее, отметил Телегин, он сомневался. «Вроде она, вроде не она», – пояснил хоккеист. А спросить прямо, действительно ли находящаяся рядом с ним женщина – Пелагея, Ивану было неудобно.

В какой-то момент по видеомосту с Телегиным связалась жена. Оказалось, из-за большой занятости Иван и Пелагея мало видятся. «Дорогие друзья. Телемост «Орел – Москва» начинает свою работу. И я прежде всего хотела поблагодарить программу «Раздевалки» за то, что есть хоть такая возможность пообщаться с мужем. Грядет плей-офф, мы видимся все меньше и меньше», – призналась Пелагея.

Далее артистка обратилась к Ивану Телегину с неожиданной просьбой. «Я бы хотела попросить Ивана Алексеевича: так как вы являетесь главным источником моего вдохновения, для того чтобы мне пелось и творилось лучше, специально для меня и для всех нас не могли бы вы исполнить кусочек вашей любимой композиции, какой угодно, у вас их, я знаю, много... Спой, птичка, не стыдись!» – обратилась к хоккеисту супруга.

Смутившийся спортсмен отреагировал на призыв Пелагеи: «Ну я дома потом с ней поговорю... Правда петь надо?.. Ну для тебя!» И далее Иван Телегин исполнил припев хита группы «Руки вверх!» «Крошка моя». Затем он пояснил свой выбор: «Ну я такой попсовый мальчик. Меня так жена называет».

Источник — dni.ru
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