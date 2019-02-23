23.02.2019 | 11:09

Ксении Собчак пришлось извиняться перед лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Телеведущая поспешила с выводами.

Ксения обвинила Сергея в гнусной подлости. Якобы артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с его экс-супругой Матильдой Шнуровой. Теледива недавно запустила собственное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», в последнем выпуске которого и появилась бывшая жена артиста.

Однако через некоторое время выяснилось, что к блокировке оплеванный теледивой Шнуров не имел отношения. Интервью было снято из-за обращения телекомпании «ВИД»: Собчак незаконно использовала заставку передачи Оксаны Пушкиной в начале своей программы. Ксения нарушила авторские права.

Сообразив, что оплошала, публично обвинив невиновного Сергея, Собчак буквально бросилась ему в ноги. Она стала подмазываться к артисту. В личном Instagram Ксения написала, что лидер группы «Ленинград» «дополнил ее картину мира». В свое оправдание теледива призналась в собственной ошибке.

«За что тебе отдельное спасибо и сорри!!! Разобрались, уф!» – обратилась Собчак к Шнурову.

Меж тем поклонники Сергея Шнурова посоветовали Ксении включать голову, прежде чем обвинять кого-либо. «Дефчонки за чем вы Великому шнуру..репутацию подпортили..негодяйки..так же нельзя..вся страна теперь страдает..(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «А как же дружба с Сергеем ? Усе....» – писали интернет-обыватели.