22.02.2019 | 13:49

Друг скончавшейся от рака легких актрисы Дарьи Егорычевой Сергей Петров поделился деталями ее лечения. В частности, он рассказал, как относились к 37-летней артистке врачи.

Мужчина назвал российскую систему здравоохранения ужасной. По словам товарища Егорычевой, и терапия, и лекарства стоят очень дорого.

«Это за гранью добра и зла. Кроме того, никакой психологической помощи пациенту не оказывают, иногда даже относятся к нему пренебрежительно», – цитирует Петрова «Московский комсомолец». В пример он привел один случай, который произошел с Дарьей Егорычевой.

«Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: «Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете» – вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным. Это как минимум бесчеловечно», – поделился шокирующими подробностями друг звезды сериала «Глухарь».

Кроме того, однажды Дарью Егорычеву уронили во время транспортировки. Также Петров отметил, что актриса стеснялась болезни и не хотела ее афишировать.

Мужчина рассказал, что его подруга сильно верила в выздоровление и была очень религиозным человеком. Актриса не сдавалась до последнего. Хотя после первой операции Егорычева уже не могла полноценно играть в театре, только лишь в небольших ролях.

Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года, окончила ГИТИС. Работала в Театре Маяковского и в театре «У Никитских ворот». Среди ее кинематографических работ - роли в фильмах «Тайна института благородных девиц», «Темная ночь», «Глухарь».

Борьбу с онкологическим заболеванием Егорычева вела с 2012 года. Она прошла множество сеансов химиотерапии, лучевую и таргетную терапию.