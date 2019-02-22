Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 фев 2019|13:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  74.33  |  $  65.51
 

Полезное | Валерия рассказала о лишних килограммах

22.02.2019|13:40
Печать

Знаменитая певица призналась, что после новогодних праздников набрала лишние килограммы. Валерия пообещала поклонникам привести себя в прежнюю форму.

Звезда опубликовала в своем Instagram фотографии с тренировки, на которых она запечатлена в короткой розовой майке и шортах. В подписи к посту исполнительница призналась, что специально выбрала такой спортивный костюм, чтобы подчеркнуть лишние сантиметры на талии. Как отметила Валерия, после Нового года она набрала два килограмма и с середины января стала активно заниматься в спортзале.

«Сегодня у меня день фитнес-правды. Обычно всегда тренируюсь в закрытых костюмах, особенно когда «прилипает» килограммчик. В этом году после Нового года в путешествиях из-за бесконечных гастрономических дегустаций набрала аж 2 килограмма. В середине января, как я уже писала, взялась снова за активные тренировки и правильное питание», – поделилась звезда.

По словам исполнительницы, ее тренер очень удивилась, когда увидела фигуру певицы после праздников. «Эрика, мой тренер, чуть телефон из рук не уронила от неожиданности, когда я вышла вдруг в шортах со словами: «Сегодня день откровений, маски сняты, мы должны знать правду», – отметила она. Знаменитость сообщила, что пока ей удалось похудеть только на 1,5 килограмма и она все еще продолжает «работать над собой». Наставница осталась довольна результатом ее тренировок.

Валерия добавила, что может позволить себе расслабиться на время, но после этого обязательно «берет себя в руки», «зажимает волю в кулак» и дальше «радостно бежит по жизни». «Самая трудная победа – победа над самим собой. Вперед!» – заключила звезда.

Поклонники пришли в восхищение от силы воли знаменитости и пожелали ей успехов. «Не перестаю восхищаться! Откуда такая сила воли?», «Вы помогаете задуматься о главном – здоровом образе жизни!», «Прекрасно выглядите для своего возраста!», «В восхищении. Фигура – бомба», «Ты в шикарной форме», – написали очарованные комментаторы.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|22.02.2019 13:53|

Похудеть захотелось скелету и сел скелет на диету.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!