22.02.2019 | 13:40

Знаменитая певица призналась, что после новогодних праздников набрала лишние килограммы. Валерия пообещала поклонникам привести себя в прежнюю форму.

Звезда опубликовала в своем Instagram фотографии с тренировки, на которых она запечатлена в короткой розовой майке и шортах. В подписи к посту исполнительница призналась, что специально выбрала такой спортивный костюм, чтобы подчеркнуть лишние сантиметры на талии. Как отметила Валерия, после Нового года она набрала два килограмма и с середины января стала активно заниматься в спортзале.

«Сегодня у меня день фитнес-правды. Обычно всегда тренируюсь в закрытых костюмах, особенно когда «прилипает» килограммчик. В этом году после Нового года в путешествиях из-за бесконечных гастрономических дегустаций набрала аж 2 килограмма. В середине января, как я уже писала, взялась снова за активные тренировки и правильное питание», – поделилась звезда.

По словам исполнительницы, ее тренер очень удивилась, когда увидела фигуру певицы после праздников. «Эрика, мой тренер, чуть телефон из рук не уронила от неожиданности, когда я вышла вдруг в шортах со словами: «Сегодня день откровений, маски сняты, мы должны знать правду», – отметила она. Знаменитость сообщила, что пока ей удалось похудеть только на 1,5 килограмма и она все еще продолжает «работать над собой». Наставница осталась довольна результатом ее тренировок.

Валерия добавила, что может позволить себе расслабиться на время, но после этого обязательно «берет себя в руки», «зажимает волю в кулак» и дальше «радостно бежит по жизни». «Самая трудная победа – победа над самим собой. Вперед!» – заключила звезда.

Поклонники пришли в восхищение от силы воли знаменитости и пожелали ей успехов. «Не перестаю восхищаться! Откуда такая сила воли?», «Вы помогаете задуматься о главном – здоровом образе жизни!», «Прекрасно выглядите для своего возраста!», «В восхищении. Фигура – бомба», «Ты в шикарной форме», – написали очарованные комментаторы.