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Полезное | Россиянам напомнили о короткой рабочей пятнице и переносе выходного

22.02.2019|10:03
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Пятница, 22 февраля, будет коротким рабочим днем благодаря празднованию Дня защитника Отечества. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.

Уточняется, что работники со стандартным пятидневным графиком смогут закончить трудовой день на час раньше.

В ведомстве также добавили, что дополнительного выходного в связи с праздником в феврале не будет, он переносится на 10 мая. Ближайшие «длинные» выходные выпадают на 8 Марта: россияне смогут отдохнуть три дня, до 10-го числа.

Помимо этого, продолжительные выходные запланированы с 1-го по 5-е и с 9 по 12 мая, а также со 2 по 4 ноября.

14 января премьер-министр Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы в России. По его словам, от этого страдает экономика страны, поскольку «14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает». В прошедший Новый год россияне отдыхали в общей сложности 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.

Источник — lenta.ru
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