22.02.2019 | 13:52

Актриса и телеведущая сообщила, что серьезно заболела. Лариса Гузеева записала видеообращение для поклонников в Stories Instagram.

«Друзья, у меня начались трудовые будни. Очень вас прошу, носите маски, потому что грипп страшный», – обратилась к фолловерам артистка. Гузеева рассказала, как себя чувствует.

«Меня так свалило, но все равно приходится работать. А вы уже берегите себя… Температуру сбила, но сил нет, все дрожит», – заявила ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Стоит отметить: судя по тому, как выглядит Лариса Гузеева в кадре, о том, что она больна, совсем не скажешь. Артистка следит за собой и всегда старается быть на высоте.

Ранее Лариса Гузеева показала своих взрослых детей, опубликовав фото с ними вместе в своем микроблоге. Как известно, у Ларисы двое взрослых детей – сын Георгий и дочь Ольга. Гузеева редко выкладывает снимки наследников в соцсети.

Поклонники были удивлены, насколько похожи Лариса и ее наследники. Они считают, что девушка не уступает в красоте своей знаменитой матери.

Отметим, Лариса Гузеева активно ведет свой Instagram-аккаунт. На него подписаны миллион человек. Иногда Гузеева подвергается осуждению пользователей Сети за свои резкие высказывания. Артистка не раз позволяла себе жесткие и грубые слова в адрес хейтеров.