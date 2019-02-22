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Полезное | «Это ад!»: Дубцова переболела опасным вирусом

22.02.2019|13:44
Печать

Известная певица регулярно делится новостями из своей жизни с поклонниками. Недавно Ирина Дубцова сообщила, что сильно заболела во время гастрольного тура.

Звезда опубликовала в Instagram серию фотографий и видеозаписей, на которых подробно рассказала о своем состоянии. Исполнительница продолжает выступать, хотя и признается, что петь на сцене с высокой температурой для нее настоящий ад.

«Ребята, не болейте, всем желаю здоровья», – обратилась Ирина Дубцова к своим поклонникам. Она добавила, что в свободное от работы время лежит в постели и смотрит сериалы.

Несмотря на тяжелую болезнь, звезда продолжает сохранять позитивный настрой. Так, певица разместила забавное стихотворение в своем микроблоге. «Вирус ходит по стране, / До меня добрался, / Вирус, ты зачем ко мне, / ****, привязался?» – написала она. «Что я могу вам сказать, дорогие друзья? Как вы сами слышите, сказать я могу немного. Если б могла, то сказала бы что-нибудь очень хорошее. Честное слово», – с иронией добавила знаменитость.

Поклонники пожелали Ирине Дубцовой скорейшего выздоровления. Некоторые пользователи предложили ей отменить концерты и провести некоторое время дома. «Сейчас такой опасный вирус ходит, что лучше на ногах не переносить. Ира, может, все-таки пару денечков дома отлежишься? Выздоравливай!», «Отменить нельзя концерт в таком состоянии? Здоровье дороже всего. Народ поймет», – забеспокоились подписчики. «Бедняга, так еще же петь надо! Ну что поделать? Держись. Лечись. А любовь народная, кстати, способствует выздоровлению», – написала в комментариях певица Валерия.

Источник — dni.ru
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