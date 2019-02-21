21.02.2019 | 17:27

Известного советского и российского актера Олега Табакова вынудили подписать обращение в поддержку присоединения Крыма. «Разоблачение», с которым выступил писатель Виктор Шендерович, тиражируют украинские СМИ.

Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков стал заложником приверженцев «аннексии» Крыма Россией. Это утверждает Виктор Шендерович – якобы получивший информацию от некоего «свидетеля» разговора Табакова с высшим руководством.

Сбежавший на Украину сатирик, известный своей критикой российской власти, поделился своими размышлениями в интервью YouTube-проекту «Еще Не Познер». По его словам, о ситуации с Крымом ему стало известно от свидетеля разговора Табакова с руководством некоего «известного артиста».

«Раздался звонок – звонил министр культуры. Табаков что-то слушал, а потом сказал: «Я ничего подписывать не буду». Дело было в марте 2014 года. Потом ему оттуда что-то говорили, говорили, объясняли. Видимо, последствия. И Табаков через какое-то время сказал (дословно, цитата): «Делайте что хотите», - и повесил трубку», – рассказал Шендерович.

По словам писателя, речь шла об обращении деятелей культуры в поддержку возвращения Крыма в состав России – правда, Шендерович называет это «аннексией» полуострова. Сатирик утверждает, что Олег Табаков стал «заложником» той ситуации. Якобы если бы актер не подписал письмо, последствия были бы самые серьезные. По «авторитетному» мнению Шендеровича, которое приводит издание «Обозреватель», Табакова могли бы «выгнать из профессии».