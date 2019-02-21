Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 фев 2019|11:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
  74.68  |  $  65.86
 

Полезное | Пенсии россиян предлагают передавать по наследству

21.02.2019|10:35
Печать

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть 21 февраля законопроект о внесении изменений в закон об этих страховых социальных выплатах. Выдвинуто предложение о наследовании пенсии.

Предполагается, что уплачивавшему страховые взносы в течение жизни человеку государство должно дать гарантии их возврата. Это может быть сделано лично, в виде назначения страховой пенсии, либо передаться наследникам.

Согласно предложенной норме, право на получение страховой пенсии по старости станет наследуемым. Предполагается, что этот возраст станет определяться по формуле "ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет".

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский полагает, что законопроект о наследовании пенсий не будет принят. По его словам, этот закон "подрывает основной принцип страховой пенсии".

"Смысл страховой пенсии, тем более в солидарной системе, которая у нас, заключается в том, что платят все, а получают пенсию не все", - цитирует чиновника НСН. Рязанский добавил, что для этого нужно выполнять ряд условий.

Например, если россиянин не отработал необходимого производственного стажа или не внес необходимую сумму в пенсионную систему, то страховую пенсию он оттуда не получит.

Напомним, что 20 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил с 2019 года индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионера. Глава государства отметил, что многим пенсионерам пенсию не проиндексировали, поскольку их доход немного превышает прожиточный минимум, из-за чего люди почувствовали себя обманутыми.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|21.02.2019 11:03|

Но с 95 лет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!