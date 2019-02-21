21.02.2019 | 23:12

Андрей Макаревич обиделся на россиян. Лидер "Машины времени" устал от вопросов журналистов и послал их к черту. Реакция музыканта удивила экспертов: ведь он сам спровоцировал общество подсчетом количества "идиотов".

Народный артист должен быть сдержаннее в выражениях и отвечать за свои слова. К этому обязывает и звание, считают эксперты. А по мнению психиатров, Макаревич явно перегнул палку. Идиоты среди людей, конечно, встречаются. Но, если артист имел в виду именно больных с диагнозом "слабоумие", то число таких субъектов он явно преувеличил.

Доктор медицинских наук, профессор в Московском НИИ психиатрии Юрий Полищук не приветствует такого рода заявления. Эксперт считает, что подобные высказывания граничат с экстремизмом. "Они слишком крайние, если не сказать экстремистские, и вводят людей в заблуждение", – заявил Полищук изданию Daily Storm.

Профессор психиатрии, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов также не одобряет таких заявлений. "Сказать, что Макаревич просто ошибается, не могу. Певец может не уважать публику, может плохо относиться к людям, но говорить в таком ключе и в таком тоне – это плевок в лицо всему государству!", – заявил профессор.

Напомним, на днях Андрей Макаревич в интервью одному из российских изданий заявил, что 80% людей – идиоты. Чем, естественно, вызвал волну возмущения и критики в свой адрес. Музыкант пытался позже объяснить, что его слова "вырвали из контекста" и он всего лишь процитировал Эдгара Алана По. Однако начитанные россияне заметили, что у писателя про 80% ничего не сказано.

Особенно Макаревича задело предложение эксперта Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, который предложил лишить несдержанного на язык музыканта звания народного артиста. Манукяна Макаревич тоже послал к черту, упомянув его в ответе журналистам.

А самого эксперта реакция музыканта удивила. Интересно, чего ожидал артист, выступая с подобными заявлениями? – задается вопросом Манукян.

"Когда Андрей Вадимович фонтанирует цитатами великих и адресует их то россиянам, то землянам – он, судя по его публикациям, в приподнятом настроении. А тут вдруг обиделся. Он высказал свое мнение – и у других тоже появилось мнение на его счет. Все же логично? Или он в вакуум произнес свои бесценные слова?", – размышляет эксперт. По мнению Манукяна, народный артист России должен высказываться всегда достойно – само звание накладывает определенные моральные обязательства.

Как отметил эксперт в интервью изданию Дни.Ру, когда он публиковал свои петиции против того, что творится на современном телевидении, Макаревич их регулярно и с удовольствием подписывал. Но внезапно, услышав критические нотки в свой адрес, воспринял все в негативном ключе. "Налицо двойные стандарты. Андрей Вадимович, вы держитесь там. Понимаю, что достали вас журналисты со звонками, но вы их сами спровоцировали своей неосторожной цитатой", – сказал Манукян. И пожелал Макаревичу хорошего настроения и здоровья.