21.02.2019 | 23:50

Российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, а в настоящее время телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что женщины имеют колоссальные возможности, но зачастую они сами себя загоняют в рамки.

Супруга Павла Воли сообщила, что перед многими девушками рано или поздно встает выбор: «… Или быть матерью и женой, или успешной бизнес-леди. Или семья, или карьера. Хорошая, если. Плохая, когда... Так как же быть в итоге?!». (Прим. ред. Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены).

По мнению бывшей спортсменки, главное услышать себя, но это сложно сделать, когда вокруг много информационного шума. На помощь Ляйсан приходит практика тишины:

«Когда день провожу с выключенным телефоном, с выключенным ТВ, радио. Никакого, даже музыкального, фона. В начале ловила себя, что пока дети в детском саду, от свободного времени и тишины начинаешь «дуреть», руки тянутся за телефоном. Сразу возникает тысяча важных звонков. Да, иногда действительно появляется желание оградить себя от мира, чтобы забыть о каких-то рабочих моментах, успокоиться», - написала артистка на своей странице в соцсети Instagram.

Утяшева призналась, что многие ее знакомые отвлекаются внешней деятельностью. Они не стремятся уйти вглубь себя, на встречу своим истинным желаниям. Как написала Ляйсан: «Проще убежать, спрятаться за работу, детей, мужа, подруг... но только в тишине, постепенно, раз за разом, мы учимся перестраивать фокус от внешних процессов на внутренние. Девочки, мы с вами можем все! Надо просто себя услышать!»

Возможно, на столь философские мысли телеведущую натолкнуло недавнее путешествие по Новой Зеландии. Ляйсан и Павел Воля за десять дней успели посмотреть лишь крохотную часть государства. Но эта поездка подарила им массу положительных эмоций, а подписчикам Instagram великолепные снимки из далекой страны.

Фото https://www.instagram.com/liasanutiasheva/