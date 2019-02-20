Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 фев 2019|00:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  74.68  |  $  65.86
 

Полезное | Выплату «гитлеровских» пенсий опровергли

20.02.2019|23:37
Печать

Бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны служили в СС, не получают немецких правительственных выплат в Бельгии. Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальных вопросов Германии, передает РИА Новости.

По данным ведомства, за пособия по федеральному закону об обеспечении жертв войны для тех, кто проживает в Бельгии, отвечает земля Северный Рейн-Вестфалия. «Она сообщила, что среди нынешних получателей выплат нет бывших членов войск СС», — отмечается в сообщении. В Минтруда добавили, что в феврале деньги в Бельгии получили 18 человек.

По закону об обеспечении жертв войны, запросить выплаты можно, доказав ущерб здоровью, полученный во время воинской службы или ввиду обстоятельств войны. В то же время пособия не положены тем, кто проходил службу в рядах вермахта или СС.

19 февраля сообщалось о требовании бельгийских депутатов урегулировать дипломатическим путем ситуацию с выплатой денег бывшим нацистам. Как передавали СМИ, в Бельгии 27 пенсионеров по-прежнему получают от правительства Германии дополнительные пособия, обещанные им в 1941 году фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Их размер составляет от 425 до 1275 евро (от 31,8 до 95,5 тысячи рублей).

Получателями таких пенсий назывались бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС, или их наследники. Пособия гарантировались лично фюрером за «лояльность, верность и послушание». Отмечалось, что поскольку после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязанности исчезнувшего государства, в том числе пенсионные, ей пришлось продолжить обеспечивать и бывших эсэсовцев.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!