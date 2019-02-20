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Полезное | Страдающая по ночам Кожевникова призналась в зависимости

20.02.2019|14:36
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Актриса рассказала, что больше не может контролировать свой аппетит по ночам. Пост-признание Мария Кожевникова разместила в своем микроблоге в Instagram.

Звезда не понимает, почему подписчики продолжают хвалить ее фигуру даже несмотря на то, что она набрала лишние килограммы. Актриса призналась, что по ночам испытывает сильный голод и не отходит от холодильника. Привести себя в форму ей не позволяет напряженный график.

«Вот вы меня хвалите, а я, между прочим, поправилась на 4 килограмма! Ничего не могу поделать, ночью на меня нападает, прямо атакует жор. И вот пока не поем, не засну. Еще и время на спортзал никак не могу найти. Да и лень матушка меня взяла в оборот!» – поделилась Мария Кожевникова.

В конце своего сообщения актриса пообещала своим поклонникам начать новую жизнь и предложила им худеть вместе с ней. «В общем, во всем вам призналась и обещаю сегодня начать новую жизнь! Давайте вместе, так веселее?! Пора к весне готовиться. Задача -6, сверхзадача -8, подробности в Stories», – заключила звезда.

Пользователи поддержали Марию Кожевникову и назвали ее примером для подражания: «Машенька, вы нас здорово мотивируете и заставляете задуматься», «Мария, 4 килограмма – это не так страшно, как 20», «Я с вами. Рассказывайте, как будете худеть». Многие комментаторы отметили, что и с таким весом она выглядит превосходно. «Зачем тебе худеть? Ты прекрасна!», «Красавица», «А мне нравятся ваши щечки», – отмечали они.

Источник — dni.ru
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