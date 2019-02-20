20.02.2019 | 12:40

Известного спортивного журналиста не взяли на чемпионат Европы по биатлону. Комментировать состязания вместо Дмитрия Губерниева будет другой эксперт.

Трансляции соревнований в Белоруссии станет освещать Леонид Народицкий. До этого он комментировал биатлонные соревнования на этапах Кубка мира и мужские гонки на Олимпийских играх.

Дмитрий Губерниев не сможет участвовать в трансляциях. Дело в том, что в период чемпионата Европы по биатлону он будет работать на первенстве мира по лыжным видам спорта. "Губерниев будет комментировать лыжные гонки, а его коллега Тарас Тимошенко – прыжки с трамплина и лыжное двоеборье", – цитирует представителя пресс-службы "Матч ТВ" РИА Новости.

Чемпионат Европы по биатлону пройдет в белорусском городе Раубичи с 20 по 24 февраля, передает телеканал "360". В его рамках состоятся восемь гонок. Это смешанные эстафеты, индивидуальные, спринтерские гонки и пасьюты.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует 20 февраля в австрийском Зеефельде. В рамках турнира спортсменами будет разыграно 12 комплектов медалей в шести дисциплинах.

Ранее стало известно, что российский биатлонист Евгений Гараничев не смог принять участие в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в США. Спортсмен опоздал на старт гонки преследования и был дисквалифицирован.