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Полезное | Елена Малышева рассмешила пользователей сети «пляшущей маткой»

20.02.2019|23:48
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В Сети набирает популярность отрывок из передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" Главной героиней ролика стала танцующая матка.

"А во мне человечек поместится, хоть не верится в это сейчас. Но за девять счастливейших месяцев я могу вырастать в десять раз. И пуская я обычная матка. правду-матку всегда я рублю, о себе говорю очень кратко – я детей бесконечно люблю. В наступающем году я желаю от души, чтоб рождались малыши здоровее всех в роду", – спела актриса Светлана Галка, примерившая на себя красный костюм "уникального женского органа", как охарактеризовала матку ведущая Елена Малышева.

Почему-то не всем зрителям пришлись по вкусу танец и песенка переодетой артистки. "Дурдом", "с ума сойти, как она согласилась на это﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Программа Жить здорово. Прямая трансляция из психиатрической лечебницы...﻿", "Почему я смотрю это?)))", "с этим пора что-то делать... это же кошмар", "То я++а, то матка!﻿", "А есть песня чл++а или частушки яичек?﻿" – прокомментировали ролик в сети ужаснувшиеся зрители.

Действительно, несколько лет назад Елена Малышева буквально потрясла публику и, в частности, поклонников передачи "Жить здорово!", в доступной форме рассказав о такой важной части мужской половой системы, как яички. Телеведущая поведала об этом мужском органе с помощью шутливой песенки, которая стала настоящим хитом.

На этом Елена Малышева не остановилась. В другом выпуске она интенсивно ощупала мужские яички, не переставая задавать при этом вопросы вызванному телезрителю. Малышева нежно и ласково "мяла" в утреннем эфире эту часть мужской половой системы. Правда, все манипуляции она проводила с муляжом.

Источник — dni.ru
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