19.02.2019 | 10:01

В преддверии скорой свадьбы Александра Цекало и Дарины Эрвин репортеры отыскали ее отца и отчима, чтобы поговорить о молодой невесте именитого продюсера. По словам близких, Дарина ни копейки не заработала, а их использовала в качестве кошелька.

Биологический отец Дарины Эрвин – казах Бахыт Сапаров. Мать – Сана Абеува. Получив второе высшее образование, женщина стала работать в Минюсте, а теперь занимает руководящую должность в ЗАГСе. Бахыт владеет охранным агентством. Они расстались, когда Дарина училась в седьмом классе. После развода мать сошлась с адвокатом Аскаром Мухитдиновым – он и перевез новую родню в Америку.

Репортеры связались с отчимом Дарины. Тот отметил, что подростком она "постоянно истерила и убегала из дома", поэтому он настоял, чтобы падчерица училась в американском институте. Дарина получила финансовое образование и пару лет проработала в фирме отчима. Потом она отправилась в актерскую школу.

"Я всю эту семью на своей шее вытащил и сделал для них очень много. Теперь их, извините, г*** расхлебывать не собираюсь. У Дарины ко мне изначально было отношение как к кошельку. Все, что там пишут про ее успехи в Голливуде, – фигня. На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала! Я до сих пор ей все оплачиваю", – заявил отчим в беседе с журналистами "Экспресс-газеты".

Связались репортеры и с отцом Дарины. Тот рассказал: "Когда они перебрались в Америку, почти перестали общаться. В какой-то момент дети (у Дарины есть младший брат Диар. – Прим. ред.) стали мне звонить, только когда им нужны были деньги. Мне, конечно, было неприятно, но я им помогал".

О романе дочери с именитым продюсером Александром Цекало Бахыт Сапаров узнал недавно. "Как отец я к этому плохо отношусь, но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное – Цекало бросил жену и детей ради молодухи, пусть это и моя дочь!" – эмоционально заявил отец Дарины.

"Честно вам скажу: я психую, блин, из-за всего этого! Хочу с мамой Дарины поговорить. Куда она вообще смотрела, чем там занимается?!" – задался вопросом Бахыт Сапаров.