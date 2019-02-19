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Полезное | Пугачева балует дочь Жасмин

19.02.2019|11:41
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Маргарите, дочери певицы Жасмин от второго брака, исполнилось 7 лет. По этому случаю в Москве был дан грандиозный прием. А самой важной гостьей там стала Алла Пугачева. О том, что подарила Примадонна малышке, Жасмин рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту «Дни.Ру» за кулисами концерта по случаю Дня всех влюбленных, который канал МУЗ-ТВ давал в Кремлевском дворце.

Развивающие игры, одежда, украшения и косметика для маленькой принцессы – по словам Жасмин, дочь получила в свой праздник прекрасные подарки от всех многочисленных именитых гостей. Но больше всех удивила Примадонна.

«Алла Борисовна умеет и любит делать сюрпризы, – призналась Жасмин. – Она всегда подходит к выбору подарков с любовью, все тщательно продумывает, чтобы порадовать человека. В этот раз Маргарите она вручила роскошное постельное белье, халатик после душа и очаровательные подушечки. Все очень дорогое, качественное, модное. Пугачева просто не умеет иначе, удивляя каждый раз».

Теперь Жасмин, пока есть время, думает над тем, чем сама будет удивлять главную певицу России в апреле, когда Великой исполнится 70 лет. Жасмин уверяет, что была приглашена в Кремль на долгожданное выступление последней народной артистки Советского Союза (больше это звание никому не вручали) задолго до того, как в городе появились афиши. Позвали ее и на грандиозный банкет, который 15 апреля в центре Москвы даст Примадонна. «Возможно, куплю ей красивую дорогую сумочку, – улыбается певица. – Главное – войти в ее состояние и ощущение мира в данный момент».

Кстати, год назад, на 69-летие Пугачевой, Жасмин тоже преподнесла ей очень дорогую сумку. Предварительно, конечно, посоветовавшись со стилистом, чтобы аксессуар подошел под продуманный до мелочей образ Примадонны. Она была очень довольна!

Источник — dni.ru
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