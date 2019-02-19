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Полезное | Названа неожиданная причина потери зрения

19.02.2019|23:58
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Ученые Ратгерского университета (США) выяснили, что выкуривание более 20 сигарет в день способствует потере цветового зрения. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

В исследовании принял участие 71 здоровый человек, который выкурил не более 15 сигарет за всю свою жизнь, и 63 человека с табачной зависимостью, употребляющие более двух десятков сигарет в день и не предпринимавшие попыток бросить курить. Возраст добровольцев варьировался от 25 до 45 лет.

Исследователи провели тесты, в ходе которых определялась способность испытуемых различать контраст изображения и цвета. Добровольцы сидели на расстоянии 150 сантиметров перед монитором с катодной лучевой трубкой, на котором демонстрировались визуальные стимулы.

Оказалось, что у курильщиков наблюдались значительные изменения в чувствительности к красному, зеленому, желтому и синему цветам. Кроме того, у них снизилась способность различать контрасты и цвета в отличие от тех, кто не курит.

Ученые объясняют это тем, что в табачном дыме содержатся токсичные вещества, которые оказывают воздействие на зоны мозга, участвующие в обработке зрительных сигналов. Кроме того, они могут повреждать кровеносные сосуды и нервные волокна в сетчатке.

Источник — lenta.ru
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