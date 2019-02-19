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Полезное | Мужчина объявил себя «чудотворцем» и вознамерился оплодотворить 2500 женщин

19.02.2019|09:53
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В Австралии объявился донор спермы, желающий оплодотворить 2,5 тысячи женщин. Об этом сообщает издание The Mirror.

Мужчина, называющий себя Джо Донор (Joe Donor), заявил, что приехал в Австралию в январе. Он утверждает, что до этого жил в США и странах Южной Америки и уже попытался оплодотворить больше 800 женщин. Мужчина уверяет, что стал отцом как минимум сотни детей.

Он называет себя «чудотворцем» и предпочитает оплодотворять женщин посредством полового акта, а не предоставлять им сперму в пробирке. По версии Джо Донора, этот метод более эффективен. Мужчина поделился, что больше половины его клиенток предпочитает «естественное оплодотворение». Донор не берет деньги за свои услуги, но просит возместить транспортные расходы.

Он также не предоставляет клиенткам информацию о своей личности, родословной и здоровье: «Некоторые люди хотят, чтобы я им выложил про себя все и сделал тест на наркотики. А я им отвечаю: "Знаешь ли, ты мне не кнопку от ядерной ракеты даешь, мы всего лишь ребенка делаем"». Мужчина добавил, что не верит в эффективность диспансеризации и скрининг на наличие заболеваний, передающихся половым путем, и считает их «частью заговора клиник искусственного оплодотворения».

Эксперт по семейному праву Стивен Пейдж (Stephen Page) отметил, что Донор подвергает риску клиенток и их потенциальных детей. «Он взял на себя роль бога, но он не должен притворяться богом перед отчаявшимися женщинами. Рано или поздно он заразится ВИЧ и передаст его кому-нибудь еще. Это катастрофа», — заявил он. Донор парировал тем, что настоящая катастрофа — это «если женщина умрет старой девой без ребенка».

Источник — lenta.ru
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Гость|19.02.2019 09:59|

penzainform.ru писал(a):

А я им отвечаю: "Знаешь ли, ты мне не кнопку от ядерной ракеты даешь,

Оплодотворитель хренов, скорее разносчик инфекции. Тупой пим, рождение оебенка это не кнопка в руках имбицыла. Это БУДУЩЕЕ,

Гость|19.02.2019 10:00|

Гость писал(a):

рождение оебенка

Исправлено: ребёнка.

Имя: Гость
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