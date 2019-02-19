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Полезное | Мария Шукшина: «Ток-шоу развращают молодежь»

19.02.2019|11:35
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Известная актриса и телеведущая предложила найти десять отличий между популярными телепрограммами, прессой и «планом Даллеса». Мария Шукшина уверена, что ток-шоу развращают молодежь.

По мнению Шукшиной, сейчас в России реализуется так называемый «план Даллеса», который являлся одним из организаторов шпионской деятельности против СССР. Свои опасения и возмущение артистка выразила на странице в соцсети.

Мария Шукшина привела несколько ярких цитат из «плана Даллеса». «…Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов», – цитирует комментарий телеведущей Teleprogramma.pro.

Вместе с тем Мария Шукшина попросила подписчиков найти десять отличий «между желтыми телепрограммами, прессой и «планом Даллеса». Отметим, что знаменитость и ранее высказывалась против популярных российских ток-шоу. Шукшина является сторонницей того, чтобы они все были закрыты.

Многие пользователи соцсети Instagram согласились с Шукшиной. «Люди возмущены: за наши налоги, на бюджетные деньги в лучшее эфирное время показывают чернуху. Хотят, чтобы все человеческое было потеряно…», «Машенька, вы, как всегда, правы!..», «Машенька, все верно! Люди рады одурачиваться и тупеть! И совсем размылись понятия стыда, порядочности и благородства…» — заметили в комментариях пользователи.

Источник — dni.ru
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