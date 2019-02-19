19.02.2019 | 23:56

Арбитражный суд Москвы оштрафовал медицинский центр телеведущей Елены Малышевой на 100 тысяч рублей за «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии».

Решение было опубликовано в картотеке дел суда.

Среди выявленных нарушений — отсутствие необходимого оборудования в кабинете пластического хирурга. Там не было кушетки, перевязочного стола, холодильника, негатоскопа и другого необходимого оборудования. Кроме того, в медцентре Малышевой не обнаружили препаратов для анестезиологии и реаниматологии. Сообщается также, что один из пластических хирургов не имел положенного стажа работы.

Клиника не вела журнала решений врачебной комиссии и не утверждала план-график ее заседания.

В разговоре с агентством «Москва» владелица центра назвала размер штрафа незначительным. «О, боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок», — сказала Малышева, отказавшись от развернутых комментариев.

Проверка медцентра телеведущей по Переведеновскому переулку в Москве проводилась в ноябре 2018 года. Отмечается, что она была внеплановой.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года она начала рассказывать зрителям Первого канала о здоровье. Сначала вела научно-популярную передачу «Здоровье», а в 2010 году стала ведущей новой программы «Жить здорово!» Проект приобрел известность благодаря откровенным темам, поднимаемым в передаче. В частности, вирусную популярность набрал выпуск про обрезание и разошедшийся по интернету ролик «Как правильно какать».