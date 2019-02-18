18.02.2019 | 22:39

У Владимира Кузьмина начался новый жизненный этап. Теперь музыканта вдохновляет новая молодая возлюбленная по имени Светлана Карпухина. Меж тем, здоровье знаменитости оставляет желать лучшего.

Светлана буквально наполняет Владимира силами, которые он направляет на реализацию своих творческих замыслов. Зазноба поддерживает все начинания заезды.

"Я даю двадцать концертов в месяц! Конечно, это непросто. Но привычка и большая школа жизни помогают", – хвастается Кузьмин.

Однако, для 63-летнего Владимира подобный приступ работоспособности чреват проблемами со здоровьем. Из-за долгого стояния на сцене с тяжелой гитарой наперевес, у звезды начались боли в позвоночнике.

Чтобы снизить нагрузку Кузьмин приобрел облегченный инструмент. Выступать стало гораздо проще, однако периодический дискомфорт в спине все равно возникает.

"Приходится обращаться к врачам. Я выступаю с гитарой, с ней очень много хожу в течение дня, поэтому нагрузка на позвоночник, конечно, большая. Я недавно скачал программу на телефон, которая подсчитывает количество шагов. Получается, что в день я прохожу от восьми до десяти километров", – цитирует знаменитость Sobesednik.ru.