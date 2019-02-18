18.02.2019 | 22:35

Полицейский из Пензы Роман Пираков потерял работу из-за своих видео в Instagram. В МВД решили, что своими публикациями он оскорбил часть и достоинство сотрудников правоохранительных органов, сообщает телеканал «360».

Молодой человек рассказал изданию, что до сих пор не знает, какие записи в ведомстве сочли оскорбительными. По его словам, некоторые посты были про паркур, другие — вайны, смешные короткие ролики.

«В основном я снимал видео о спорте и некоторые приколы для себя, чисто в юмористических целях. Затем мое видео слили в паблик "Омбудсмен полиции". С этого все и началось», — отметил он.

В ведомстве провели проверку видеозаписей и пришли к выводу, что вайны Пиракова нанесли ущерб авторитету полиции. 6 февраля его уволили по статье. Ему выдали приказ об увольнении, но уже две недели он с адвокатом не может получить документы, в которых указано, за что именно лишился работы.

Пираков добавил, что давно хотел уйти из МВД и незадолго до проверки написал рапорт об увольнении по собственному желанию. «Хотел поступить в Щукинское училище, но теперь я никуда не устроюсь, меня и в дворники не возьмут», – сказал он.