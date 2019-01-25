25.01.2019 | 12:52

В Москве на лестничной клетке жилого дома на улице Берзарина 15-летний подросток сгорел заживо в результате несчастного случая. Его доставили в реанимацию с ожогами 98 процентов поверхности тела. Об этом в пятницу, 25 января, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, находясь на 13-м этаже здания вместе со своими товарищами вечером 24 января, юноша нечаянно облил свои брюки воспламеняющейся жидкостью. Когда молодые люди начали спускаться вниз по лестнице, одежда на школьнике внезапно вспыхнула.

На уровне пятого этажа охваченного пламенем человека заметил жилец дома, он вынес пострадавшего из подъезда и повалил в снег, чтобы потушить.

Телеканал НТВ без ссылки на источник пишет в своем Telegram-канале, что возгорание произошло по вине неких неизвестных и об этом молодой человек рассказал врачам в больнице. Якобы его специально облили и подожгли.

В ходе осмотра места происшествия следователи нашли пустую канистру с характерным для керосина запахом. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе условия жизни и воспитания подростка в семье.