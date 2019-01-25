25.01.2019 | 12:45

Константин Богомолов посетил Малый театр в Москве. Режиссера сфотографировали в зрительном зале, и теперь в Сети идет бурное обсуждение снимка, потому что не все увидели следы побоев на лице режиссера.

Константин Богомолов вышел в свет впервые после сообщений о том, что якобы был побит мужем Ксении Собчак актером Максимом Виторганом, приревновавшим супругу к режиссеру. После инцидента Богомолов сообщил, что ему "собрали" нос, сломанный в двух местах, и "привели смещенные кости черепа в более менее приличное состояние".

Видимо, режиссер действительно быстро пошел на поправку, раз уже вчера, 24 января, был замечен на спектакле в Малом театре в Москве. На фото, любезно предоставленном Пятым каналом, Константин Богомолов выглядит довольным и улыбается.

Снимок довольно быстро распространился в Интернете. Многочисленные пользователи обратили внимание, что лицо режиссера подозрительно хорошо смотрится.

"Ну и где побои?", "А точно его бил Виторган?", "Как говорится "а был ли мальчик"?? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мне одной кажется, что Богомолов не выглядит побитым?", "То ли Макс ему мало и плохо врезал, то ли это вообще был не он", "Как быстро восстановился... Даже подозрительно..." – высказали свое мнение пользователи Сети.

Напомним, вечером 21 января Максим Виторган, якобы выследив жену Ксению Собчак с Константином Богомоловым, заявился в кафе, после чего вышел поговорить с режиссером на улицу. После длинной эмоциональной тирады Виторган, предположительно, нанес Богомолову удар в лицо. Видео инцидента находится в свободном доступе в Интернете. Отметим, что лица мужчин крайне сложно рассмотреть.