24.01.2019 | 10:13

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные об оценке численности страны на 1 января 2019 года. Как отмечают представители ведомства, население России сократилось впервые за десять лет.

В первый день 2019 года численность населения составляла 146 миллионов 793,7 тысячи человек. В прошлом году в стране проживали 146 миллионов 880,4 тысячи людей. Таким образом, число жителей уменьшилось почти на 87 тысяч. Как отмечают эксперты, в последний раз демографическая ситуация в России так кардинально менялась в 2008 году.

Пользователи Сети уже успели отреагировать на эту новость. Многие из них высмеяли данные, предоставленные Росстатом. "В России живут 80-90 миллионов. Это максимум", – написал один комментатор. Другой отметил, что подобные сообщения появляются каждый год. "Ну это как же "впервые за десять лет"?! По-моему, это нетленная новость, всплывающая по несколько раз в год!" – передает слова пользователя Ura.ru. "Хорошее слово подобрали для статистики – "проживает", как проезжает, проходит. Временное явление", – цитирует еще одного комментатора НСН.

Тем не менее Росстат дает положительные прогнозы. Увеличения численности населения страны следует ожидать к 2036 году. Предположительно, в России будут проживать до 157 тысяч человек. Прирост будет постепенно увеличиваться и к 2035 году достигнет 349 тысяч ежегодно, сообщает M24.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тысячи человек. Эти показатели были наиболее высокими в Тульской, Смоленской, Псковской, Тамбовской, Тверской областях. Политик отметила, что власти будут и дальше реализовывать меры по увеличению рождаемости, передает RT.