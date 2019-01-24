24.01.2019 | 12:37

Финляндия заняла первое место в рейтинге «хороших стран» — The Good Country Index. Данные опубликованы 23 января, на них обратило внимание министерство иностранных дел страны.

Финляндия обошла Ирландию, Швецию, Германию и Данию, также оказавшихся в первой пятерке. В десятку лучших вошли Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада. США и Россия в 2018 году оказались в рейтинге по соседству: 40-е и 41-е место соответственно. Всего в списке 153 страны.

В ведомстве указали, что за год Финляндия поднялась с четвертого места на первое. Лучшая позиция у нее в категории «Достаток и равноправие» (второе место), худшая во «Всеобщем мире и безопасности» — 51-е. Страна занимает верхние позиции по показателям индекса цитирования научных статей, числу патентов, свободе передвижения и прессы, кибербезопасности, свободной торговле, вопросам беженцев и другим параметрам.

Глава финского МИД Тимо Сойни отметил, что первое место в рейтинге — прекрасное признание заслуг страны. По его словам, Финляндии доверяют на международной арене. «Это результат целенаправленной работы, и я наблюдаю ее результаты практически постоянно», — добавил он.

Рейтинг рассчитывается более чем по 30 параметрам, разделенным на семь категорий и рассчитанным на основе данных международных организаций — от Организации Объединенных Наций до Международного валютного фонда. Составители рейтинга отмечают, что его идея проста: «измерить, насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера (...) наглядно показать, приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то средним».

Ранее Финляндию назвали одной из самых безопасных стран для путешествий, а также одним из самых инновационных государств мира.