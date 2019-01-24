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Полезное | «Что с лицом?»: перетянутую Малышеву не узнать

24.01.2019|10:16
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Звезда шоу "Жить здорово!" Елена Малышева переборщила с уколами красоты. Зрители с трудом узнают любимую телеведущую.

Малышева не скрывает, что часто наведывается в кабинет врача-косметолога. Все новинки эстетической медицины телеведущая уже испробовала на себе. Елена как-то призналась, что уже 20 лет делает уколы ботокса.

Однако чрезмерное увлечение подобными процедурами не всегда идет на пользу внешности. Чуть-чуть переборщив, можно измениться до неузнаваемости, причем не в лучшую сторону.

Именно это, по мнению зрителей, произошло с Малышевой. Поклонники не всегда узнают любимицу.

К примеру, на свежем снимке, который Елена опубликовала в личном микроблоге, она выглядит, мягко говоря, неестественно. Кто-то даже отметил, что теледива, постоянно омолаживаясь, "потеряла свое лицо".

К слову, запечатленным вместе с Малышевой писательнице Татьяне Устиновой и ведущей Арине Шараповой порция критики тоже досталась. В комментариях под снимком фолловеры Елены резали правду-матку.

"Столько всего делаете, а выглядите не очень. Что же это за омоложение такое? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "какой там грим, там по 3 кг ботокса", "Что вы все с собой делаете, что скоро без подписи вас будет не узнать?", "где там естественность? Старые тетки ,наколотые губы?", "Малышева обкололась... Не узнать", "Девочки,а что с лицами? ботекс подействовал? Татьяна Устинова одна нормально выглядит!", "обколотые все до ужаса ,на грудь приняли наверное.новоселье все таки", "Бабуськи ботоксные перетянутые", "Что с лицом?" – писали интернет-обыватели.

Источник — dni.ru
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