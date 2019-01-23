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Полезное | Владельцам электроплит отменят льготы на электричество

23.01.2019|12:09
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Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, к 2033 году для владельцев электроплит в жилых домах, а также для сельского населения будут отменены существующие льготы — в настоящее время для них установлен коэффициент 0,7. Одновременно с этим вводится дифференциация тарифов для населения — базовый (текущий) тариф будет учитывать до 300 киловатт-часов в месяц, до 500 киловатт-часов — тариф изменится на повышенный, потребление свыше 500 киловатт-часов в месяц будет рассчитываться по «экономически обоснованному» тарифу.

В ряде регионов (предположительно северных), пороги тарифов могут быть увеличены до 500 и 700 киловатт-часов в месяц. Также льготы могут получить потребители, безальтернативно использующие электроэнергию для отопления жилища.

Данное предложение будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января. В правительстве отметили, что необходимо устранить изъяны регулирования, «когда владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше».

16 января председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. «С ходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — заявил топ-менеджер.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.01.2019 12:22|

Завтра царь по тв скажет я оставляю льготы и народ будет ликовать.

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