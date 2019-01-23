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Полезное | Российские школьники стали падать в голодные обмороки

23.01.2019|12:03
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Учащиеся школ Кемеровской области стали падать в голодные обмороки. Об этом на сессии областного совета сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын, передает «Интерфакс».

По его словам, это связано с социальным расслоением среди учеников: такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

«[У родителей] нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды», — пояснил омбудсмен.

Он отметил, что случаи не единичные — «покатился целый ком», и поэтому он обратился к коммерческим компаниям с просьбой оплатить школьные обеды детей. Помощь удалось получить для 11 детей одной из школ Кемеровского района, однако в поддержке нуждаются и другие сельские школы, добавил правозащитник.

В январе прошлого года прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась гимназией, в которой 14-летнему мальчику из многодетной семьи, не оплачивающему питание, запретили ходить в столовую с одноклассниками. О дискриминации в отношении школьника рассказала его мать. По ее словам, раньше он питался бесплатно как член многодетной семьи, но затем льготу потеряли, и ребенок стал приносить еду с собой, после чего работник школы, ответственный за питание детей в столовой, пожаловалась директору.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.01.2019 12:15|

слава кузнецовой

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