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Полезное | Раздвоение личности: Лолите снова досталось за украинский Крым

23.01.2019|11:57
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На Лолиту вновь набросились из-за ее позиции по Крыму. Перед Новым годом певица заявила, что полуостров принадлежит Украине, а сейчас всех прилетающих в аэропорт Симферополя приветствует ее голос.

На это обратил внимание блогер Александр Горный. "Прилетел в Симферополь, жду багаж, а тут голос Лолиты Милявской, которая приветствует пассажиров аэропорта Симферополь, как она говорит – в самом живописном месте нашей страны", – написал Горный у себя в Facebook.

В соцсетях снова разгорелся спор: так что же случилось с Лолитой, если еще вчера она не признавала Крым российским, а сегодня вещает о нем, как о самом лучшем месте России?

Оказалось, что запись голоса певицы была сделана еще в октябре, до того, как появились скандальные заявления Лолиты о Крыме, но наверняка еще тогда она придерживалась того же мнения об украинской принадлежности республики.

"Похоже, Лолита Марковна, как это принято говорить в подобных случаях, переобулась в воздухе. В душе у нее Крым – украинский, а вот в громкоговорителях аэропорта в Симферополе ей, похоже, приходится кривить душой и рассказывать о том, что это самый живописный уголок России. А может, это она так отрабатывает свое скандальное заявление по Крыму?" – задается вопросом член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Блогер и политик предположил в интервью "Дни.ру", что поездка в Киев Лолите не светит. И вспомнил про Ксению Собчак, которая оказалась более разворотливой. И в Крым после референдума съездила, и восторженно сообщила о геополитической победе России, и успела полностью сменить свою позицию перед выборами.

"А Лолита Марковна пусть отрабатывает и вещает дальше правду из громкоговорителей. Со своей душой, я думаю, она как-нибудь договорится", – резюмировал Манукян.

Напомним, в конце декабря 2018 года Лолита сделала громкое заявление, которое буквально взбесило пользователей соцсетей. Певица сказала, что для нее Крым – это по-прежнему Украина. Правда, позже она попыталась оправдаться и, как это обычно бывает в подобных случаях, заявила, что ее слова о полуострове были вырваны из контекста.

Источник — dni.ru
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