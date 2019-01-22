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Полезное | Объявили о расставании Бондарчука с возлюбленной

22.01.2019|14:59
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Появилась информация о разводе сына Федора Бондарчука Сергея с женой Татой Мамиашвили. Говорят, пара готовит документы в суд.

Брак Сергея Бондарчука и Татианы Мамиашвили считался идеальным. На свадьбе, которую влюбленные сыграли в 2012 году, гулял весь отечественный бомонд. Вскоре Тата подарила мужу дочь Маргариту, затем вторую наследницу – Веру.

Неизвестно, почему брак дал трещину. Особо наблюдательные журналисты давно приметили, что Тата Мамиашвили не носит обручального кольца, что, впрочем, ничего не значит. В свете супругов тоже давно не видели, однако и это ни о чем конкретном не говорит. И все же Super выяснил, что Сергей Бондарчук и Тата Мамиашвили решили подать на развод. В близком окружении пока еще супругов говорят, что они готовят документы в суд.

Если внимательно проанализировать быт Сергея и Таты по социальным сетям, то очевидно, что он у них раздельный. К примеру, Новый год супруга Бондарчука встретила со своими девочками дома. А вот Сергея можно чаще увидеть на вечеринках Алексея Киселева, чем на фото у родственников.

Впрочем, в семействе Бондарчук давно каждый живет своей жизнью. Так, свекровь Таты Светлана Бондарчук и вовсе новогодние праздники провела на острове Бали в компании друзей и нового молодого возлюбленного. А свекор Федор Бондарчук демонстрирует идиллию с актрисой Паулиной Андреевой. Журналисты никак не дождутся (и вряд ли дождутся), когда влюбленные скрепят свои отношения брачной печатью.

Источник — dni.ru
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