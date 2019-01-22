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Полезное | Кравец начала бракоразводный процесс из-за чужих трусов

22.01.2019|14:32
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В семье Алены разворачивается настоящая драма. После явных улик, свидетельствующих о неверности ее мужа, красавица решилась на крайние меры. О том, что светская львица намерена предпринимать дальше, "Дни.ру" рассказал ее адвокат.

"Мой постоянный доверитель Алена Кравец обратилась ко мне с просьбой начать бракоразводный процесс, в рамках которого поставлена задача по расторжению брака, определению места жительства ребенка и разделу совместно нажитого в браке имущества", – заявил адвокат.

"Процесс будет непростым, поскольку никакого консенсуса по данным вопросам со стороной супруга не достигнуто. Ситуация осложнена тем, что, являясь публичной персоной, Алена вынуждена какие-то крайне конфиденциальные, личные, интимные вещи предать огласке. К тому же повод к расторжению брака очень болезненный для Алены, замалчивать семейную историю дальше она считает невозможным. В настоящее время идет подготовительный процесс по формированию основных требований к супругу, по всем спорным моментам", – уточнил представитель Кравец.

Напомним, главная светская львица столицы обнаружила под семейным ложем чужие трусы – уронила кольцо, нагнулась и увидела предмет интимного дамского гардероба. Объяснения мужа она и слушать не захотела – в тот же вечер из дома на Рублевке уехала в московскую квартиру. Очевидно, измена случилась в ту пору, когда Алена Кравец отдыхала с дочерью на горнолыжном курорте в Куршевеле.

Многочисленные поклонники Алены надеются, что ей удастся помириться с мужем, хотя бы ради общей дочери. Кризисные ситуации случаются в любой семье, а жить со звездой – тяжелый труд...

Источник — dni.ru
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