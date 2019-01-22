22.01.2019 | 14:54

"Золотой голос" страны официально был женат один раз – на дочери своего продюсера Светлане Шпигель. Потом у него были отношения с Оксаной Федоровой, Софи Кальчевой, Викторией Лопыревой. Но самым ярким можно считать двухлетний роман с Анастасией Волочковой. На праздновании ее 43-летия корреспондент "Дни.ру" и встретился с Николаем.

- Николай, Вы постоянно в работе – концерты, съемки, корпоративы... Даже на празднование дня рождения Анастасии Волочковой пришли только на полчаса. Кстати, ждете ее свадьбы, которая должна состояться в этом году?

- Я запутался в Настиных возлюбленных (смеется)! Могу только сказать, что она очень горячая, неподражаемая девушка. И я с удовольствием провел бы ее свадьбу! Не бывает бывших отношений, поймите. Настя – одна из тех девушек, с которой мне удалось сохранить теплые, дружеские и очень доверительные отношения. А со остальными как-то не сложилось...

- Когда и Вы будете счастливы в браке?

- Мне Глоба предсказал, что после 42 я обрету свое счастье. Мне очень тяжело его найти. Я понимаю, что это должно быть не просто "химическое" увлечение. Это должен быть родной человек, который окружит меня заботой, пониманием. К тому же я небедный артист, вы же понимаете. Может быть, вообще женюсь на иностранке не из сферы шоу-бизнеса, которая не знает, кто такой Николай Басков. Кстати, я заметил любопытную тенденцию: расстаюсь с одной – она удачно выходит замуж, расстаюсь с другой – беременеет.

- О какой свадьбе мечтаете?

- О пышной! Если делать ее скромной, половина друзей обидятся. Да и делать скромную свадьбу – это остаться без подарков! Мою свадьбу будут транслировать в прямом эфире по телевизору (смеется). А вести обещал ее...

- Неужели Киркоров?

- Галкин!