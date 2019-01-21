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Полезное | Высоцкая обвенчалась с престарелым Кончаловским

21.01.2019|09:48
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Стало известно о том, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались. Великое таинство состоялось в Пскове.

О том, что актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский прошли обряд венчания, стало известно благодаря множеству телеграм-каналов и местной прессе. Так, Псковская лента новостей даже разживилась фотографиями с таинства. Сообщалось, что венчание прошло днем 20 января, В Троицком соборе Псковского кремля.

Венчал пару митрополит Псковский и Порховский Тихон. Для такого грандиозного дня Андрей Кончаловский выбрал черный костюм и белую рубашку, Юлия Высоцкая предстала в классическом белом наряде с длинными рукавами, убранными волосами и фатой. Гостей было немного, только самые близкие. К примеру, не смог пропустить такое знаменательное событие в жизни брата режиссер Никита Михалков. Интересно, что он появился с тростью, которая помогала ему стоять на ногах. Что касается журналистов, то их в храм не пустили.

Впрочем, это не стало помехой. В Сети в свободном доступе находятся фотографии Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, сделанные папарацци через стеклянные двери храма, а кто-то умудрился снять пару и в помещении. Отметим, что сами супруги предпочитают не распространяться о столь важном событии, помалкивают и люди из близкого окружения.

Отметим, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский решили обвенчаться спустя 20 лет с начала совместной жизни. Популярная актриса и телеведущая подарила мужу дочь Марию и сына Петра. Говорят, трещина в отношениях Юлии и Андрея случилась несколько лет назад, когда семья попала в автомобильную аварию, в которой сильнее всех пострадала Маша. Девушка впала в кому, и до сих пор наверняка о ее состоянии ничего неизвестно. К счастью, Высоцкая и Кончаловский нашли в себе силы пережить страшное несчастье и сохранить семью.

Источник — dni.ru
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