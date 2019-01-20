20.01.2019 | 16:08

Певец Марк Тишман пострадал в аварии во время отпуска в Таиланде. ДТП случилось из-за того, что артист пытался избежать столкновения.

В результате аварии Тишман упал и получил множественные травмы. Певцу пришлось вернуться в Россию и обратился в больницу.

Артист опубликовал в своем Instagram фотографию из палаты и рассказал о своем текущем состоянии. "Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять – всё ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже", – поведал Тишман.

Напомним, что в свое время среди всех участников "Фабрики звезд-7" особое расположение Пугачевой получил Марк Тишман. Примадонна как-то призналась, что Марк ей очень напоминает ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Дескать, такой же восхищенный и наивный, каким был пятнадцать лет назад Киркоров.

"Мне повезло – на "Фабрике" я спел дуэтом с суперзвездами – с Арбениной, Лещенко, Лепсом и даже с Аллой Пугачевой, – рассказал Тишман Dni.Ru. – А Алла Борисовна, кроме как на свой "Фабрике", не выступала больше ни с кем в этой передаче. Она увидела, как я на первой программе выступал с Кристиной Орбакайте. И потом, как мне позже рассказали, Примадонна пожелала тоже со мной спеть дуэтом".