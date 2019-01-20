20.01.2019 | 13:24

Культовый певец 90-х Андрей Губин перестал появляться на публике из-за тяжелого заболевания. Артист рассказал, что медики давно поставили на нем крест. При этом Губин упорно борется с недугом.

Последнее выступление Андрея Губина состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце. Теперь он поет лишь в караоке, признавая, что его вокальные навыки на данный момент далеки от идеала.

Губин признался, что причиной его ухода в тень стала болезнь неврологического характера. "На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается", – рассказала знаменитость в эфире программы "Сегодня вечером".

Из-за болезни Андрей Губин предпочитает не появляться на публике и не фотографироваться. В настоящее время певец живет в Уфе и не работает.

Стоит отметить, что Губин мечтает снова заниматься творчеством. При этом он заработал достаточную сумму, чтобы чувствовать себя комфортно в нынешней ситуации. "Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось, еще примерно лет на 10 есть. Авторские что-то приносят", – поведал певец.

Как писали Dni.Ru, артист уже больше десяти лет не выходит на сцену, а его аскетичный образ жизни не вяжется с былым ореолом суперзвезды. Интервью Губин дает неохотно, на публике не появляется, от личной жизни отказался. Всему виной, по словам музыканта, редкая болезнь, которая настигла его на пике популярности. Больше десяти лет назад медики поставили Андрею диагноз "левосторонняя прозопалгия" и заявили, что помочь не смогут. С тех пор постоянные лицевые боли не позволяют ему ни петь, ни улыбаться.