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Полезное | «Поздравляю с пополнением!»: Лазарев показал своего малыша

20.01.2019|13:28
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Российский поп-певец приобрел нового питомца. Радостной новостью Сергей Лазарев поделился на своей странице в Instagram.

В субботу, 19 января, исполнитель опубликовал несколько снимков своего котенка. На одной из фотографий он держит малыша на руках. В подписи к посту Сергей Лазарев обратился к подписчикам за помощью в выборе подходящего имени питомцу.

"Знакомьтесь! Мой новый питомец. Давайте выбирать имя. У меня 2 варианта: Тигра (помните мультфильм?) или Диего?! Это пацан! Голосуем! Пишите тут или голосуйте в сторис!", – написал он. Сообщение певец сопроводил забавным хештегом #небылопроблемкупилабабапорося.

Подписчики поспешили откликнуться на просьбу звезды. "Вылитый Диего!", "Тигра! Потому как Диего сладковато немного", "Диего однозначно. Ему не хватает стопочки текилы и маленькой гитары", "Тигра, конечно же! И строго и мило одновременно, все как на этой мордашке", "Голосую за Тигру! Много ласковых производных: Тигран, Тигруля, Тиграша и просто Тигр", – писали пользователи.

Другие поклонники поздравили Сергея Лазарева с появлением нового члена семьи. Известно, что у певца уже есть несколько собак. Одну из них музыкант забрал из приюта весной прошлого года. "Поздравляю, Сереж, с пополнением!", "Наконец-то у тебя появился котик! Какая прелесть!", "Милый котик!", "Какие глаза у Диего!", – отмечали очарованные комментаторы.

Источник — dni.ru
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