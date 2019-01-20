20.01.2019 | 13:32

В число десяти наиболее популярных на Западе советских фильмов вошли шесть фильмов Андрея Тарковского. Об этом пишет «Слово и дело» со ссылкой на портал IMDB.

Составленный рейтинг был приурочен к годовщине выхода на экраны фильма «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна, «навсегда изменившего восприятие кино» и ставшего примером для других режиссеров.

На первом месте списка — фильм Тарковского «Сталкер», на второй строчке — военная драма «Иди и смотри» Элема Климова. Третье место — у «Соляриса» Тарковского.

В десятке также оказались фильмы Тарковского «Андрей Рублев», «Зеркало», «Жертвоприношение» и «Ностальгия». Зрители отметили также «Иронию Судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова и «Войну и мир» Сергея Бондарчука.

«Броненосец "Потемкин"» замкнул рейтинг.

В октябре 2018 года BBC News составило список лучших фильмов всех времен, снятых не на английском языке. На первой строчке оказалась лента из Японии — «Семь самураев» режиссера Акиры Куросавы, снятая в 1954 году. В рейтинг включили шесть произведений, снятых на русском языке: «Человек с киноаппаратом», «Иди и смотри», «Сталкер», «Андрей Рублев», «Броненосец "Потемкин"» и «Зеркало».