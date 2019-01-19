19.01.2019 | 22:58

Депутат Госдумы Алексей Куринный предложил списать коммунальные долги граждан по всей стране. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Инициатива касается долгов сроком выше трех лет. «Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке», — пояснил Куринный.

По мнению парламентария, при любой попытке решить вопрос через суд ответчик может заявить об истечении срока давности дела. Такие долги считаются безнадежными к взысканию, их положено списывать.

Куринный предположил, что такая практика может коснуться не только долгов за газ, как это было сделано в отношении жителей Чеченской Республики, но и оплаты электроэнергии или отопления.

Ранее в январе представители Смоленской областной думы обратились в местную прокуратуру, требуя списать долги населения за газ. Их примеру последовал также депутат госсовета Чувашии.

18 января районный суд Грозного обязал «Газпром» списать общие долги местного населения за газ. Сумма долгов достигла девяти миллиардов рублей. Ее назвали безнадежной к взысканию.