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Полезное | Всех россиян захотели освободить от долгов за коммуналку

19.01.2019|22:58
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Депутат Госдумы Алексей Куринный предложил списать коммунальные долги граждан по всей стране. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Инициатива касается долгов сроком выше трех лет. «Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке», — пояснил Куринный.

По мнению парламентария, при любой попытке решить вопрос через суд ответчик может заявить об истечении срока давности дела. Такие долги считаются безнадежными к взысканию, их положено списывать.

Куринный предположил, что такая практика может коснуться не только долгов за газ, как это было сделано в отношении жителей Чеченской Республики, но и оплаты электроэнергии или отопления.

Ранее в январе представители Смоленской областной думы обратились в местную прокуратуру, требуя списать долги населения за газ. Их примеру последовал также депутат госсовета Чувашии.

18 января районный суд Грозного обязал «Газпром» списать общие долги местного населения за газ. Сумма долгов достигла девяти миллиардов рублей. Ее назвали безнадежной к взысканию.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.01.2019 23:03|

А я дурак платил.

Гость|19.01.2019 23:09|

Начинаю не платить

Гость|19.01.2019 23:10|

Одним спишут, тогда тем кто платил исправно надо ещё приплатить среднюю сумму списания, чтобы по чесноку

Гость|19.01.2019 23:30|

Не прокатит, не надейтесь! Одно бла-бла!

Гость|19.01.2019 23:44|

В Чечне прокатило с газом, в Ярославле надеются.

Имя: Гость
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