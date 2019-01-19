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Полезное | Соловьеву в грубой форме предложили обтереться

19.01.2019|15:44
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Телеведущий Владимир Соловьев оказался в центре скандала. После своего очередного эфира на радио ему крепко досталось от главы "Роснано" Анатолия Чубайса.

В эфире радиостанции "Вести ФМ" Соловьев раскритиковал деятельность Чубайса, к которому давно испытывает неприязнь. Журналист обвинил главу "Роснано" в непрофессионализме из-за его оценок стоимости электроэнергии.

По мнению Чубайса, россияне расточительно используют электричество, потому что оно слишком дешевое. Соловьев привел в эфире статистику энергопотребления в разных странах мира и уточнил, что российские показатели невысоки.

Чубайс довольно жестко ответил Соловьеву у себя на странице в Facebook. Политик посоветовал журналисту обтереться и подучить матчасть. Оказалось, что ведущий перепутал показатели электровооруженности и энергоемкости.

"Вступили не туда, с вами это постоянно случается. Обтереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, я могу прислать) и снова вперед! Ждем вас снова на арене (извините, зачеркнуто) на экране наших голубых телевизоров!" – дал Чубайс совет своему критикану.

Глава "Роснано" со злой иронией назвал Соловьева "крупным энергетиком". "Какая глубина, какая точность, какая страсть – человек же в конце просто заходится! По-моему, это любовь!" – написал Чубайс.

Источник — dni.ru
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