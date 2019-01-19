19.01.2019 | 15:50

Товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» подало судебный иск против телеведущей и певицы Лолиты Милявской. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

По словам Царевой, истец планирует взыскать с артистки почти 760 тысяч рублей. Около 610 тысяч от всей суммы составляет задолженность Милявской за коммунальные услуги, оставшиеся средства — накопившиеся пени.

Певица не платила по счетам с весны 2014 года. Пресс-секретарь суда уточнила, что иск против артистки был зарегистрирован 15 января.

В декабре 2018 года Милявская пожаловалась на своей странице в Instagram на задолженность за капремонт, которая составила 260 тысяч рублей.

По ее словам, до официального начала реставрационных работ, запланированных на 2041 год, с ее счетов будет списана сумма, сопоставимая по стоимости с новым домом. Также артистка уточнила, что может не дожить до этого события.