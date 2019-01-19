19.01.2019 | 13:08

Елена Антоненко рассказала о сотрудничестве с прославленным режиссером Олегом Табаковым. По словам актрисы, много лет назад мэтр грязно приставал к ней.

Елена Антоненко более 15 лет работала на российской сцене. После артистка уехала в США, где продолжила карьеру, но уже в кино. Девушка снялась в блокбастерах "Клан Сопрано", "Улица", "Хлеб и розы", пела в бродвейском мюзикле "Призрак оперы". Сейчас звезда мечтает вернуться на родину.

"Впервые я вышла на профессиональную сцену театра "Современник" в 1973 году, мне было 14 лет. Олег Табаков набирал себе в студию школьников, отсмотрел 10 тысяч московских учеников... Я прочла ему две строчки, и Табаков сказал: "Все, беру, ты мой человек", – вспомнила Антоненко первое знакомство с режиссером.

По словам Елены, Олег Павлович много для нее сделал, ему она обязана карьерой. На первых порах мэтр курировал ее обучение. Однако скандал на премьере спектакля "Эшелон" разрушил доверительные отношения наставника и ученицы.

"Прямо на сцене... отравили актрису Аллу Покровскую, маму Миши Ефремова, бывшую жену Олега Ефремова. Кто-то подлил ей вместо воды нашатырный спирт. На моих глазах Алла Покровская вдруг захрипела, скрючилась. Началась паника. Табаков остановил спектакль. В шоке я, в чем была на сцене, выскочила, добежала до нашей студии и крикнула, рыдая: "Ребята, Аллу Покровскую отравили!" – рассказала артистка.

Антоненко уверена, что режиссер неправильно воспринял тот выкрик – расценил его как предательство: "Он меня вызвал и сказал, что сор нельзя выносить". После артистку уволили из театра.

Спустя время девушка поступила в ГИТИС, который с успехом окончила. После выпускного Елена решила восстановить отношения с Олегом Павловичем. Созвонившись с мэтром, она пришла к нему в кабинет.

"Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг сказал: "Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку маленькую". Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная... Мне было так больно, и не один год..." – цитирует Елену Антоненко сайт "Комсомольская правда".