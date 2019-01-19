19.01.2019 | 10:39

Шумиха, спровоцированная фильмом-расследованием Бориса Соболева "Идущие к черту", который вышел на телеканале "Россия", не утихает который день. Люди в шоке от того, что на протяжении 19 сезонов их водили за нос, а колдуны и провидцы всех мастей зарабатывали огромные деньги на чужом горе.

"Всем, кто был на программах жертвой, необходимо подать в суд – на ТНТ, на режиссера этих "спектаклей", "Мошенники, шарлатаны и подлецы! За такие вещи надо отправить за решетку всю эту шваль, начиная от сотрудников телеканала ТНТ, заканчивая всеми преступными обезьянами, которые наживаются на горе людей!" – кричат разъяренные люди в социальных сетях.

А что про все это думают сами экстрасенсы? Корреспондент "Дни.ру" связался с Мехди Эбрагими Вафой - иранским и российским художником, писателем, психологом, который получил известность, став победителем третьего сезона проекта "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ в 2007 году.

– Является ли шоу "Битва экстрасенсов" постановкой, как уверяет журналист Борис Соболев?

– Нет, когда я был на проекте, ничего подобного не замечал. Вы не найдете ни одного человека, который бы усомнился в честности моей победы.

– Стоит ли верить экстрасенсам после всего, что было показано в расследовании "Идущие к черту"?

– Верить надо в себя и Бога. И лишь при безвыходных ситуациях идти к ясновидящим. Но слепо доверять всем нельзя – важно обращаться только к проверенным людям.

– Какой процент аферистов в программе?

– Всякое, наверное, случается. Но я могу, например, поручиться за уже покойных Надежду Титову и Алексея Фада, которые были со мной на проекте. Они приняли на себя много людского горя и умерли. Она – от рака, он – от внезапного сердечного приступа. Они не были аферистами.

– Подсказывают ли участникам на проекте?

– Я слышал, что такое случается. Но побеждали все равно люди, не связанные с редакторами. Мне, например, никто ничего не подсказывал. И я победил.

– В фильме Бориса Соболева Вы назвали суммы, которые якобы люди платят за участие в проекте, выход в финал и победу. Вы сами платили?

– Нет, я был в ту пору еще студентом, откуда у меня деньги! Что же касается так называемого расследования, то это все не более чем смонтированные ложь и подстава. Ко мне приехала съемочная группа, я их принял со всей душой, поил чаем, общался. А потом, когда камера уже выключилась, меня в приватной беседе попросили прокомментировать суммы, которые якобы кто-то платил на "Битве". Я стал рассуждать на эту тему, а оказалось, что все записывается скрытой камерой, что в общем-то незаконно. Потом же все смонтировали так, будто я называю конкретные цифры, – это ужасно! Я, повторюсь, в дружеской беседе всего лишь обсуждал сплетню.

Напомним, фильм "Идущие к черту" разоблачил проект "Битва экстрасенсов" и показал, что в нем участвуют исключительно шарлатаны, а все происходящее – постановка. Ясновидящие, целители, маги, медиумы, биоэнерготерапевты, лауреаты эзотерических премий и прочие шарлатаны попросту зарабатывали там популярность. Бывшие редакторы и участники "Битвы экстрасенсов" рассказывали, что перед испытаниями авторы программы досконально изучают каждую историю, выспрашивают в окружении жертв преступлений и трагедий подробности происшедшего, а потом подсказывают, что говорить на испытаниях самим "экстрасенсам". Тем остается только театрально озвучивать эту информацию. "А не знаешь, что сказать, – имитируй мистический экстаз, лучше со слезами", – советовали участникам шоу его создатели.