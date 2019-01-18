18.01.2019 | 17:22

В Сети муссируются слухи о том, что Ляйсан Утяшева готовится подарить третьего ребенка супругу, юмористу Павлу Воле. Поводом для обсуждений стало пристрастие гимнастки к свободным нарядам. Спортсменка прокомментировала эту информацию.

Павел Воля с женой Ляйсан Утяшевой, сыном Робертом и дочкой Софией отдыхают в теплой стране. В отличие от других представителей отечественного шоу-бизнеса, пара не указывает геолокацию, публикуя отпускные фотографии и видео в социальной сети Instagram.

То обстоятельство, что гимнастка, снимаясь, предпочитает не акцентировать внимание на талии, послужило поводом для слухов, будто она ждет третьего ребенка. В Сети так бурно обсуждают беременность спортсменки, что она не удержалась от комментария.

Опубликовав совместную с Павлом Волей фотографию, Ляйсан Утяшева написала: "В последнее время много слухов и заголовков в прессе, что наша семья ждет пополнения. Настало время раскрыть все секреты. Посмотрите на животик @pavelvolyaofficial, как округлился! Ждем чуда! Ждем третий день!"

Подписчики оценили чувство юмора спортсменки, а также не сдержали удивления от округлившейся фигуры Павла Воли, ведь тот всегда отличался крайне худощавым телосложением. "У Воли живоооот (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну это показатель сытой семейной жизни в любви!", "Вы такая классная пара", "Да, вообще на человека стал похож, брак ему на пользу", "Такие милые!!!", "Вы чудесные, славные, прекрасные! Как приятно смотреть на Вас, читать новости... Спасиииибо! Спасибо за этот позитив и радость", "Счастье выглядит вот так!" – прокомментировали интернет-пользователи.