18.01.2019 | 22:55

Звезда проекта «Чудаки» Стивен Гловер (Стив-О) рассказал, как в молодости едва не заразился ВИЧ из-за неконтролируемой зависимости. Интервью на своем YouTube-канале обнародовал журналист Грэм Бенсингер (Graham Bensinger).

Неприятный эпизод произошел с Гловером в доме его приятеля-наркоторговца по кличке Все, у которого звезда обычно покупал запрещенные вещества. Стив-О отметил, что сознательно употребил кокаин, который был забрызган кровью приятеля-наркомана.

Стивен подтвердил, что его приятель был ВИЧ-положительным, но его это не волновало. Гость видеоканала Грэма сказал, что проходил тест на ВИЧ множество раз, но все они оказались отрицательными.

Стив-О признался, что не винит в случившемся своих родителей, несмотря на то, что они познакомили его с выпивкой еще в детстве.

Гловер заработал славу в США благодаря опасным для его здоровья экспериментам в фильмах «Чудаки». Некоторые трюки стали поводом для его ареста. В штате Луизиана он был оштрафован за непристойное поведение: Стивен прикрепил свою мошонку к ноге с помощью степлера. Шведские полицейские задерживали его из-за подозрения в контрабанде запрещенных веществ. Перед полетом в столицу Швеции Стив проглотил презерватив с марихуаной, а затем изрыгнул его во время выступления в Стокгольме.