Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 янв 2019|23:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.58  |  $  66.33
 

Полезное | Студент выпил бутылку рома, избил стюардессу, покусал пассажиров и сел в тюрьму

18.01.2019|22:53
Печать

Пьяный студент из американского штата Техас выпил литр рома и устроил дебош в самолете British Airways, следовавшем из Лондона в Даллас. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летний Джеффри Либби начал пить после того, как лайнер попал в турбулентность. Затем он стал пинать спинку кресла пассажира, сидящего спереди.

Когда стюардесса попросила его успокоиться, Либби устроил потасовку. Сперва студент плевался на людей, потом поколотил стюардессу и укусил руку пассажирки, которая пыталась его остановить.

В итоге пилоту пришлось развернуть самолет, чтобы сдать дебошира полиции в аэропорту вылета. В суде Либби признал свою вину, его приговорили к шести месяцам лишения свободы.

В мае пассажир, которому отказались приносить пиво на борту самолета, устроил дебош и подрался со своим попутчиком. Джейсон Феликс летел с острова Санта-Крус в Майами рейсом American Airlines. Во время полета он потребовал дополнительную порцию алкоголя, однако заметивший его агрессивное поведение бортпроводник отказал мужчине. Тогда Феликс вытолкал своего соседа по креслу в проход и начал с ним драться.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 